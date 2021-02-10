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İngiltere aşılama bitmeden ülke dışına seyahatlere izin vermeyecek

İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, herkesin koronavirüs aşısı olana kadar ülke dışında tatil yasağının devam edeceğini söyledi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 20:33
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İngiltere aşılama bitmeden ülke dışına seyahatlere izin vermeyecek

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps BBC'ye açıklama yaptı.

Ülke dışına seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için neyin değişmesi gerektiğine dair soruya, "Her şeyden önce herkesin aşılarını yaptırmaları" yanıtını verdi.

Tatil rezervasyonu yapmanın çok erken olduğu konusunda uyarıda bulunan Shapps, kısıtlamaların kaldırılmasında hem İngiltere'deki hem de başka yerlerdeki aşı yapılma oranlarını dikkate alacaklarını vurguladı.

"Sadece buradaki durumu kontrol edebiliyoruz"

Shapps, 13 milyondan fazla kişiye aşı yaptıklarına, bunun da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının toplamından çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle daha geniş bir şekilde uluslararası seyahat yasağını kaldırabilmek için diğer ülkelerin de bize yetişmesini beklememiz gerekecek. Çünkü sadece buradaki durumu kontrol edebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Shapps, insanların şu anda ne yurt içi ne de yurt dışı tatil rezervasyonu yapmaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere, 5 Ocak'ta yürürlüğe giren karantina kapsamında, iş ve sağlık gibi mecburi durumlar haricindeki tüm seyahatleri yasaklamıştı.

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