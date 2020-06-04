İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'küresel sağlık iş birliği' çağrısı

Aşı ittifakı Gavi'ye fon sağlamak amacıyla düzenlenen ve 50'den fazla ülkeyle kuruluşu bir araya getiren zirvede, 2025'e kadar dünyanın en fakir ülkelerindeki 300 milyon çocuğun aşılanması için en az 7,4 milyar dolar bağış toplanması hedefleniyor.

Johnson, zirvenin açılışındaki konuşmasında, katılımcıları en yoksul ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını kurtarmak ve dünyayı gelecekteki olası hastalık salgınlarından korumak için bağışta bulunmaya çağırdı.

Zirvenin, dünyanın bir araya gelerek hastalıklara karşı mücadelede insanlığı birleştirdiği bir an olmasını umduğunu söyleyen Johnson, İngiltere'nin gelecek 5 yılda aşı çalışmalarına 2 milyar dolar katkıda bulunarak dünyanın önde gelen Gavi bağışçısı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Johnson, "Bu hayat kurtarıcı ittifakı güçlendirmek ve yeni bir küresel sağlık iş birliği çağını başlatmak için bize katılmanız çağrısı yapıyorum." dedi.