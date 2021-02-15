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İngiltere Başbakanı Johnson’tan DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadelede ülkesindeki son gelişmeleri açıkladı. Johnson, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ‘tam şeffaflık’ çağrısında bulunarak, “Salgının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz” dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:49
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İngiltere Başbakanı Johnson’tan DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde salgınla mücadelede gelinen son noktayı İngiliz halkıyla paylaştı. Johnson, ülkede koronavirüsün (Covid-19) yarattığı tehdidin hala en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Aşılama işlemleriyle ilgili de bilgi paylaşan Johnson, bu şekilde giderse 50 yaş üzeri herkese Nisan sonuna kadar aşı yapılabileceğini ifade etti.

“NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ÖĞRENMELİYİZ”

Boris Johnson, DSÖ’ye ‘tam şeffaflık’ çağrısında bulundu. “Koronavirüs salgınının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz” diyen Johnson, şeffaflık konusunda genel bir anlaşma çağrısında bulundu.

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