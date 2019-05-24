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İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

24 Mayıs 2019 Cuma 12:26
İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti
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İngiltere Başbakan Theresa May Brexit krizini aşamayınca istifa kararı aldı. May 7 Haziran itibarıyla görevi bıraktığını duyurdu.

İngiltere’de AB’den ayrılık (Brexit) anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısın açıklanması Başbakan Theresa May'in partisinde tepkiyle karşılanması üzerine ertelendi. İktidardaki Muhafazakar Parti'de çok sayıda milletvekilinin anlaşmaya karşı çıkması üzerine Başbakan May geri adım atmak zorunda kaldı.

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Başbakan May 21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada parlamentoda daha önce üç kez reddedilen AB’den ayrılık anlaşmasında değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını bildirmiş; yeni anlaşmasının detaylarını cuma günü ilan edileceğini söylemişti.

Hükümet yetkilisi Mark Spencer ise yeni tasarıyı 3 Haziran'da yayınlamayı ve 7 Haziran'da oylamaya sunmayı planladıklarını açıkladı; ancak bu konuda henüz bir anlaşmaya varmadıklarını ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağını kaydetti.

Yeni yasa tasarısında milletvekillerinin başta tedbir maddesi olmak üzere Gümrük Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunmasına dair endişelerini gidermeye çalışan Başbakan May ikinci bir referandumun da önünü açmıştı. Ancak May kendi kabinesi ve partisinin desteğini almayı başaramadı. May hükümetinden bugüne kadar 36 üst düzey isim istifa etti.

29 Mart’ta planlanan Brexit İngiliz Parlamentosu’nda onaylanmadığı için önce 12 Nisan’a ardından 31 Ekim’e ertelendi.

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İngiltere
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