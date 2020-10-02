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İngiltere'de 17 milyondan fazla kişi kısıtlama altında

İngiltere’de vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Günlük vaka sayısı 6 bini geçti, önlemler artırıldı. Son alınan önlemlerle 17 milyondan fazla kişi kısıtlama altında.

02 Ekim 2020 Cuma 15:09
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İngiltere'de 17 milyondan fazla kişi kısıtlama altında

İngiltere’de son 24 saatte 6 bin 914 vaka ve 59 can kaybı kayıtlara geçti.

Liverpool 'daki enfeksiyon oranının bir ay içinde otuz kat arttığı belirlendi.

Liverpool ve kuzeydeki üç bölge için yeni kısıtlamalar getirildi. Ülkede toplam 17 milyondan fazla kişi bölgesel kısıtlama altında.

Siyaset dünyası kurallara uymadı

İngiltere'de siyasetçilerin koronavirüs önlemlerine uymaması tepki çekiyor.

Ana muhalefet eski lideri Jeremy Corbyn’nin altı kişi kuralını ihlali ederek katıldığı akşam yemeğinin fotoğrafları ortaya çıktı. Corbyn, kuralları ihlal ettiği için özür diledi. 

İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Margaret Ferrier'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen Londra’ya gittiği ve Parlamento’da oturuma katıldığı ortaya çıktı.  Ferrier’in istifası isteniyor. 

İngiliz Ticaret Odası anketine göre ise, hükümetin yaz aylarında uyguladığı ‘Dışarıda ye, yardım et’ programının ekonomiye beklenildiği ölçüde katkı sağlamadığı ortaya çıktı.

500 Milyon Pound’luk yardım paketine rağmen konaklama ve yeme - içme sektöründe, satış ve rezervasyonlarda yüzde 66 düşüş yaşandı. 

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