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İngiltere'de 2019 Brexit yılı oldu

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:25
İngiltere'de 2019 Brexit yılı oldu

İngiltere’de 2019 yılına yürütmenin Brexit krizi etrafında yasama ve yargı ile yaşadığı çatışmalar damga vurdu.

Brexit süreci çıkmaza giren İngiltere’de 2019 yılına yürütmenin yasama ve yargı ile yaşadığı çatışmalar damga vururken son sözü sandığa giden halk söyledi.

Ülke 2019 yılına geçen yılın sonunda eski Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasıyla girdi. May’in anlaşmayı parlamentodan geçirmesinin ardından ülkenin AB’den 29 Mart’ta resmen ayrılması öngörülüyordu.

Ancak 2017’de gittiği erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden ve Kuzey İrlanda’nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğiyle azınlık hükümeti kurabilen May, karşısında Brexit karşıtı muhalefet blokunu ve kendi partisi içindeki muhalifleri buldu.

May’in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında biri tarihi çoğunlukla olmak üzere 3 kez üst üste reddedildi. Parlamento, çıkardığı özel bir yasa ile May’i Brexit’i ertelemeye mecbur bıraktı.

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İngiltere
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