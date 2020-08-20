Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Aranan şüpheli tutuklandı
Aranan şüpheli tutuklandı
Vakkas Altınbaş’ın ‘yurtdışına çıkma’ talebine onay çıkmadı
Vakkas Altınbaş'a onay çıkmadı

İngiltere'de 230 bin kiracı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

İngiltere'de yüz binlerce kiracı evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. Devletin kiracıları korumaya yönelik düzenlemesi yenilenmediği takdirde, yaklaşık 230 bin kiracı evsiz kalabilir.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:48
807 Okunma
İngiltere'de 230 bin kiracı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

İngiltere'de salgın nedeniyle Mart ayında, kiralarını ödeyemeyenlerin evlerinden çıkarılmasını önleyen geçici bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemenin süresi 23 Ağustos'ta sona eriyor.

Kira düzenlemesi devam etmezse, yaklaşık 230 bin kiracı evlerinden çıkarılabilir.

Shelter adlı yardım kuruluşunun verilerine göre, kiracıların yüzde 3’ü salgın döneminde kiralarını ödeyemedi.

İşşizliğin de arttığı İngiltere'de, 1 milyon 350 bin kişinin istihdam edilemediği açıklandı.

Halk sağlığı kuruluşlarının yanı sıra, İşçi Partisi ile birlikte bir dizi hayır kurumu ve kampanya grubu, hükümeti yasağı sona erdirme planlarından ötürü eleştirdi. 

Ulusal İstatistik Dairesi verilerine göre, 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında iş ilanlarına yapılan başvuru ortalaması da yüzde 62'den yüzde 58'e düştü.

Uzmanlar ekim ayında maaş desteğinin sona ermesiyle, işsizlikte ani bir artış oluşabileceğine dikkati çekiyor.  

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi
ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi
Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim