İngiltere'de 351 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 287 artarak 254 bin 195 oldu.

Son 1 günde 140 bin 497 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 3 milyon 231 bin 921'e yükseldi.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD'den sonra 2'nci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.