Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

İngiltere'de 351 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 36 bin 393'e yükseldi.

22 Mayıs 2020 Cuma 20:54
787 Okunma
İngiltere'de 351 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 287 artarak 254 bin 195 oldu.

Son 1 günde 140 bin 497 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 3 milyon 231 bin 921'e yükseldi.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD'den sonra 2'nci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında
ABD'de can kaybı 96 bini geçti
ABD'de can kaybı 96 bini geçti
Dünya genelinde bir günde 106 bin yeni Covid-19 vakası
Dünya genelinde bir günde 106 bin yeni Covid-19 vakası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim