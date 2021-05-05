İngiltere'de 50 yaşın üzerindekilere sonbaharda 3’üncü Covid aşısı önerilecek

İngiltere’nin en ünlü gazetelerinden The Times, İngiltere'de 50 yaşın üzerindeki herkese, enfeksiyon tehdidini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sonbaharda üçüncü bir Covid-19 aşısı önerileceğini bildirdi.

Gazete, İngiltere'nin baş sağlık görevlisi Chris Whitty'nin gözetiminde iki seçeneğin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Seçeneklerden ilkinin ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantlarının üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilen aşıların uygulanması olurken ikinci seçeneğin halihazırda İngiltere’de kullanılan Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ve Moderna aşılarının mevcut hallerinin uygulanması olduğu belirtildi.

8 FARKLI ŞİRKETLE 510 MİLYON AŞI ANLAŞMASI

Hükümet istatistiklerine Salı günü, İngiltere'de toplam 34,6 milyondan fazla kişiye ilk doz Covid-19 aşısı verilirken 67 milyonluk nüfusa sahip olan Birleşik Krallık’ın, sekiz farklı Covid-19 aşısı geliştiricisiyle 510 milyondan fazla doz aşı anlaşması olduğu belirtildi.

Bu sekiz farklı aşının bir bölümünün halihazırda geliştirilme aşamasında olduğu belirtilirken Sağlık bakanı Matt Hancock, geçen hafta İngiltere'nin, 2021 yılının ikinci bölümünde takviye olması amacıyla 60 milyon daha fazla Pfizer / BioNTech aşısı satın alacağını söyledi.

CAN KAYBI BİRE DÜŞTÜ

Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün, bin 649 vaka görülürken Covid-19 sebebiyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

Hartlepool ziyareti sırasında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "50 milyon aşı yaptık, yetişkin nüfusun dörtte biri iki doz aşı oldu” derken, “Bunun sonuçlarının ortaya çıktığını görüyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.