İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor

İngiltere’de salgın yeniden yükselişte. Ani vaka artışı beraberinde yeni önlemler getirdi. Pazartesi gününden itibaren 6 kişiden fazla bir araya gelmek artık yasak. Ayrıca hükümet bazı bölgelerde kısıtlamaları daha da artırdı.