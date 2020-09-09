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İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor

İngiltere’de salgın yeniden yükselişte. Ani vaka artışı beraberinde yeni önlemler getirdi. Pazartesi gününden itibaren 6 kişiden fazla bir araya gelmek artık yasak. Ayrıca hükümet bazı bölgelerde kısıtlamaları daha da artırdı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:25
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İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor

Bir yanda vaka sayıları bir yanda can kaybı. İngiltere’de iki durumda da ani artış başladı.

Hükümet yerel kısıtlamalarla yetinmedi yeni önlemler aldı.

Pazartesi'den itibaren 6 kişiden fazla bir araya gelmek artık yasak.

Okul, işyeri düğün ve cenazeler yasak kapsamına girmiyor. Kurallara uymayanlar para cezasına çarptırılacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Kuralları sertleştirmemiz gerekiyordu” dedi.

Uzmanlar ani yükselişin nedeni olarak kuralların fazla gevşemesini gösteriyor.

Bölgesel kısıtlamalar da devam ediyor.

Ülkenin Kuzeybatısındaki Bolton kentinde sınırlı sokağa çıkma yasağı getirildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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