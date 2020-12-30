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İngiltere'de alarm: Hastanelerde doluluk oranı artıyor

Mutasyon sonrası koronavirüsün hızla yayıldığı İngiltere'de, hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Ülkede vakalar bu hızla artmaya devam ederse doktorlar hasta seçmek durumunda kalabilir.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:58
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İngiltere'de alarm: Hastanelerde doluluk oranı artıyor

Koronavirüs mutasyonunun ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere’de vakaların önü alınamıyor.

Bu durum hastanelerde kapasiteleri zorlamaya başladı.

Pozitif vaka sayılarının 2 hafta içerisinde daha da artacağı düşünülüyor.

İngiliz The Guardian gazetesi ülkedeki durumu "Hastaneler kimin hizmet alacağı konusunda ‘korkunç seçimler’ yapmak zorunda kalacak" manşetiyle verdi.

Uzmanlar tam kapanmayı vurguluyor

Uzmanlar, aşırı doluluk sebebi ile bazı hastaların yoğun bakım ve solunum cihazlarına ulaşamama olasılığına dikkat çekiyor. 

Hastaneler vakalardaki hızlı artışın devam etmesi durumunda bahçelerine çadırlar kurarak tedaviye devam etmeyi planlıyor.

Hastaların daha önce yapılan sahra hastanelerine taşınması da düşünülen önlemler arasında.

Uzmanlar daha hızlı çözümün ülkenin tam kapanmaya gitmesi olduğuna vurgu yapıyor.

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