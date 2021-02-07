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İngiltere'de aşılananların sayısı 12 milyonu aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 14 bin 288'e ulaştı.

07 Şubat 2021 Pazar 20:38
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İngiltere'de aşılananların sayısı 12 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 845 COVID-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e çıktı.

Son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 14 bin 288'e ulaştı, bunlardan 511 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 29 bin 326 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 505'i yoğun bakımda bulunuyor.

COVID-19 salgınına karşı aşılama programının 8 Aralık'ta başladığı ülkede, 70 yaşın üzerindekiler, bakımevi sakinleri ve çalışanları, sağlık çalışanları ve 70 yaşın altında olup da klinik olarak savunmasız olanlara, yaygın kullanım izni verilen Oxford-AstraZeneca, Moderna ve BionTech-Pfizer COVID-19 aşıları yapılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 15 Şubat'a kadar öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun tamamını, mayısa kadar da 50-69 yaş aralığındakileri aşılamayı planladıklarını belirtmişti.

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