İngiltere'de AstraZeneca aşısı 7 can aldı

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun cuma günü yayınladığı rapora göre 24 Mart itibariyle ada ülkesinde 18.1 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısı kullanıldı.

Rapora göre Oxford Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen aşı ile ilgili toplam 30 kan pıhtılaşması ve düşük trombosit vakası bildirildi ve bu vakalardan 7'si ölümle sonuçlandı.

Ajans, vakaların 22'sinde beyindeki bir tür kan pıhtısı olan venöz sinus trombozu (CT), sekizinde ise düşük trombosit seviyesinin yanı sıra başka pıhtılaşma sorunları olduğunu açıkladı.

İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının enfeksiyonu önlemedeki faydasının, komplikasyon riskinden daha fazla olduğunun altını çizerek Britanyalıları aşı olmaya davet etti.

Hollanda, 60 yaş altı için AstraZeneca kullanımını geçici olarak durdurdu

Hollanda hükümeti cuma günü 60 yaşın altındaki vatandaşlar için AstraZeneca aşısı kullanımının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, durdurma kararının tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

Salı günü Kanada 55 yaş, Almanya'nın Berlin eyaleti ise 60 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı uygulanmasını askıya almıştı.