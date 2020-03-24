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İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 77 kişinin testi pozitif

24 Mart 2020 Salı 19:00
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İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

İngiltere'de koronavirüs ve neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu 87 kişi daha hayatını kaybetti. 8 bin 77 kişinin testi ise pozitif çıktı.

Ülkede bugüne kadar Koronavirüs sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.

Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 Mart 2020'de saat 09.00 itibarıyla bugüne kadar 90 bin 436 kişiye Koronavirüs testi yapıldı.

Bu kişilerden 8 bin 77'sinin testi pozitif, 82 bin 359'unun testi ise negatif çıktı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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