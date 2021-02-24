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İngiltere'de bir günde 442 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 442 can kaybının yaşanması ile toplam can kaybı 121 bin 747'ye yükseldi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 22:32
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İngiltere'de bir günde 442 can kaybı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 442 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 121 bin 747'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 938 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 144 bin 577'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 18,2 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Maaş desteği uzatılabilir
İngiltere'de pandeminin başlamasından bu yana Covid-19 nedeniyle işleri kötü etkilenen işveren ve çalışanlara hükümet tarafından yapılan maaş yardımının uzatılması bekleniyor. İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak 3 Mart'ta yeni bütçe planını açıklayacağını ifade etti. İngiltere'de maaş desteği programı ile çalışamayan kişilere maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. İngiltere basınına göre 30 Nisan'a bitecek olan yardımların uzatılacağı belirtildi.

Aşı pasaportu, spor etkinliklerinde tam kapasiteye izin verilebilir
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle aksayan uluslararası seyahatlerin sağlanabilmesi ve ülke içindeki sosyal etkinliklere güvenli katılım için aşı pasaportu uygulamasının değerlendirileceği duyuruldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de Covid-19 aşı pasaportu fikrinin gözden geçirileceğini belirterek, incelemenin Kabine Bakanı Michael Gove tarafından yapılacağını açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamanın ardından Silverstone Yarış Pisti’nin Genel Müdürü Stuart Pringle, aşı pasaportlarının yaz sporu etkinliklerinde tam kapasite seyirci ağırlanmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

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