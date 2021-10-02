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İngiltere'de bir kriz daha!

İngiltere'de mezbaha işçisi eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği belirtildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:47
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İngiltere'de bir kriz daha!
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Ulusal Domuz Birliği (NPA) Başkanı Rob Mutimer, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, çiftçilerin acil kasap ve mezbaha sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını öldürmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"BİRKAÇ HAFTA KALDI"

"Bu ülkede toplu bir hayvan itlafını düşünmek zorunda kalmalarına birkaç hafta kaldığını" kaydeden Mutimer, "Bulunduğumuz durumda birikmenin 100 bin-120 bin (domuz) arasında olduğunu düşünüyoruz ve bu, haftada yaklaşık 12 bin artıyor." dedi.

"SON ÜÇ HAFTA İÇİNDE KÖTÜLEŞTİ"

Sorunun ülkenin her yerindeki domuz çiftliklerinde yaşandığını ve hayvanları tutacak yerlerin tükendiğini dile getiren Mutimer, "Sektördeki sorun, son üç hafta içinde önemli ölçüde kötüleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Bir itlafın, hayvanları çiftliklerde vurmayı, bir mezbahaya götürmeyi veya bir çöplüğe atmayı içerdiğini söyleyen Mutimer, dolayısıyla hayvanların besin zincirine girmeyeceğini ifade etti.

Et endüstrisi, tedarik zincirlerini etkileyen Brexit ve salgın kaynaklı iş gücü eksikliği ile mücadele eden sektörler arasında yer alıyor.

Ülkede, tanker sürücüsü eksikliği nedeniyle de benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmada halen güçlük yaşanıyor. (AA)

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