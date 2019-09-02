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İngiltere'de çevreci aktivistler kendilerini zamkla kaldırıma yapıştırdı

İngiltere'de, çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion aktivistleri, Barclays Bankası'nın önünde kendilerini kaldırıma yapıştırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:24
İngiltere'de çevreci aktivistler kendilerini zamkla kaldırıma yapıştırdı

BBC'nin haberine göre, Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubun üyeleri, kendilerini Manchester'daki Barclays Bankası'nın merkez şubesinin önünde kaldırıma zamkla yapıştırdı.

Aktivistler, Manchester Belediye Meclisi ve polisle yapılan görüşmeler sonrasında iklim değişikliği protestolarına cuma günü başladı.

Deansgate yolunun kapatıldığı eylemden ayrılan 8 aktivist kendilerini kaldırıma zamkla yapıştırarak bankanın girişini kapattı.

İklim değişikliği protestocuları, Barclays'ın fosil yakıtlardaki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu savundu.

Extinction Rebellion Manchester sözcüsü, Barclays Bankasını fosil yakıt endüstrisine fon sağlamakla itham ederek, "Madenler ve petrol sahaları, fosil yakıtlar için finansmanlarını artıran Barclays'ın yardımı ile finanse edilmektedir. Bugün onları, bu duruma bir son vermeye ve bu uygulamaların yol açtığı feci ekolojik bozulmalarla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmeye çağırıyoruz. Gezegene verdiğimiz zararın geri dönüşü olmayan hale gelmesine birkaç yılımız var." dedi.

Manchester Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Nigel Murphy, protestocuların kaygılarını anlayışla karşıladıklarını ancak çok sayıda sıradan vatandaşın hayatında aksamaya neden olan herhangi bir eylemin, protestocuların amacıyla ters düşeceğine dikkati çekti ve uygun davranmaları konusunda kendilerini teşvik edeceklerini söyledi.

Manchester polisinin sözcüsü de protestocuların bu eyleminin müşterilerin ve çalışanların bankaya girişine engel olduğunu açıkladı.

İŞGAL EYLEMLERİ

Çevreci eylemciler, 15 Nisan'da başlattıkları ve 11 gün boyunca süren protestolarında, Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti.

Polis müdahalelerinde binden fazla eylemci gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan etmesini, 2025'e kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyordu. 

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı. 

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