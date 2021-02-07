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İngiltere'de diş tedavilerinde problem büyüyor: Yeterince hekim yok

İngiltere’de, COVID-19 kısıtlamalarının yanı sıra Brexit nedeniyle AB vatandaşı diş hekimlerinin günden güne ülkeden ayrılmasıyla diş tedavisi sıkıntısı tehlikeli boyutlara ulaştı.

07 Şubat 2021 Pazar 12:57
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İngiltere'de diş tedavilerinde problem büyüyor: Yeterince hekim yok

Bağımsız Hasta Gözeticileri (Healthwatch) tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin dört bir yanında insanlar diş tedavisi almak için Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) müracaat ediyor ancak yanıt alamıyor.

Tedavilerle ilgili çağrı ve şikayetlerde yüzde 452'lik artış

Hastaların diş tedavisi alamamalarının ağız kanserinde artışa yol açabileceğine, bunun da ülkenin yakın gelecekte gizli bir ulusal diş hekimliği krizi tehlikesiyle karşı karşıya kalma riskini artırdığına işaret edilen açıklamada, 2020’de diş tedavisiyle ile ilgili çağrı ve şikayetlerin sayısının yüzde 452 arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Healthwatch Ulusal Direktörü Imelda Redmond, "Pandemiden bu yana ülkenin her yerinden insanların diş tedavisine erişim sıkıntılarını duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tedavi yerine diş çekimi öneriliyor

Redmond, ülke çapında 2021 Nisan'a kadar acil diş bakımı merkezleri kurulduğunu, ancak tedavilerin sınırlı olduğunu ve hastaların dişlerini kurtaracak tedaviler yerine diş çekimi önerildiğini aktardı.

Imelda Redmond, özel muayenehanelerin ise aşırı pahalı olması nedeniyle toplumun büyük kesiminin diş tedavisi almakta sıkıntı çektiğini söyledi.

"Brexit'in sonuçları gün yüzüne çıkıyor"

Diş Hekimleri Derneği Başkanı Neil Carmichael ise istihdam krizinin tedaviye erişim sorununu daha da artırdığını belirtti.

Carmichael şöyle konuştu:

"Büyük bir işe alım sorunumuz var ve bu COVID-19 sayesinde daha da büyüyecek. Diş hekimliği okullarının sayısının iki kat artması gerekiyor. Ve Brexit’in sonuçları da gün yüzüne çıkıyor, çünkü çok sayıda diş hekimi AB'den geliyordu. Bazıları geri dönüyor ve pek çoğu buraya artık gelmiyor. Bu nedenle diş hekimlerinin serbest dolaşımı ve çalışma izni sorunlarının kalkması için karşılıklı tanınmayı genişletmemiz gerekiyor."

Ülkede, Mart 2020'de karantinanın başlamasının ardından 8 Haziran 2021’e kadar diş hekimliği muayenehaneleri kapatılmıştı.

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