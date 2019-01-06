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İngiltere'de günlük ortalama ölüm oranının en yüksek olduğu tarih: 6 Ocak

06 Ocak 2019 Pazar 14:38
İngiltere'de günlük ortalama ölüm oranının en yüksek olduğu tarih: 6 Ocak

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 6 Ocak tarihinde ölüm oranları, günlük ortalama ölüm oranlarından yüzde 25 daha fazla. Soğuk hava ve dönemsel stres nedeniyle bu oranın yükseldiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar bu istatistiklerden yola çıkarak 6 Ocak Pazar gününde "Evinizde oturun, riskli işler yapmaktan ve dışarı çıkmaktan kaçının çünkü bu Pazar, İngiltere'de ölümlerin en çok yaşandığı gün" çağrısı yapıyor.

Bu fikir birçoklarına ürkütücü gelebilir. Ancak İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri 2005'ten bu yana 6 Ocak'ta diğer herhangi bir gün de yaşanandan daha fazla ölüm vakası görüldüğünü ortaya çıkardı.

6 Ocak'ta ortalama ölen kişi ortalaması 1.732'ye ulaşırken, bu oran yıl geleninde 1.387 olarak hesaplandı. Ayrıca 5 ve 7 Ocak tarihlerinde de ortalamaya göre daha sık ölümler yaşanıyor.

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Analistler 6 Ocak'ta yükselen ölümlerin, soğuk havanın insanları enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha kırılgan yapmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak bu hastalıklar özellikler yaşlılar arasında fiziksel zayıflıklara ve ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar ayrıca, Ocak ayında tatil stresinin belirgin hale geldiğini ve işe yeniden başlamanın mutsuzluk yarattığını ifade ediyor.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Shepell Araştırma Grubu'ndan Steve Cottle "İntihar ve intihar girişimleri, Noel tatilinin ardından ve Ocak ayının başlarında, yükseliş eğilimde oluyor" diye belirtiyor.

Öte yandan cenaze hizmetleri veren Beyond, 30 Temmuz'da 1.208 olan ortalama ölüm sayısının yıl boyunca en düşük seviyesine indiğini ifade ediyor. Ve bu seviye günlük yılın ortalamasının yüzde 13 altında.

Beyon'un kurucu ortağı James Dunn, "Noel tatilinin hemen arkasından böyle bir gerçekle yüzleşmek dehşet verici. Ama 6 Ocak bizim 'ölüm' günümüz" diye konuştu.

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İngiltere
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