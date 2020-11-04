İngiltere'de halk, kısıtlamadan önce marketlere akın etti

İngiltere’de koronavirüs salgınının ikinci dalgası etkisini artırdı. Ülkedeki vaka sayısı bir milyonu, can kaybı sayısı ise 43 bini geçti. Ulusal kısıtlama öncesinde insanlar panikle marketlere akın etti.