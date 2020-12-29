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İngiltere'de ilk kez bir günde 50 binden fazla vaka görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 135 yeni tip koronavirüs vakası görülmesiyle salgın sırasındaki en büyük günlük artış kaydedildi.

29 Aralık 2020 Salı 23:07
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İngiltere'de ilk kez bir günde 50 binden fazla vaka görüldü

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı, bir önceki güne oranla yaklaşık yüzde 20 artarak 53 bin 135 oldu. Can kaybının 414 arttığı ülkede ölü sayısı 71 bin 567'ye yükseldi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor" dedi.

Uzmanlar karantina ilan edilmesinde hemfikir

Uzmanlar, hastanelerinin ilk dalgaya oranla daha fazla hastaya müdahale etmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, olası bir felaketin önlenmesi için üçüncü kez ulusal çapta karantina ilan edilmesini istiyor.

İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) üyesi Profesör Andrew Hayward, vakalardaki artışın ana nedeni olan virüsün daha hızlı yayılan türüne karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

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