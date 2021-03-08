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İngiltere'de ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden karantina nedeniyle kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:18
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İngiltere'de ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı

İngiltere'de ilkokul seviyesindeki tüm okullar öğrencilere kapılarını açtı. Orta ve lise seviyesindeki okulların çoğunun da bu hafta içi aşamalı olarak açılması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, okulların açılmasının normale dönüşün ilk aşaması olduğunu ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının açılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü geçen yılın mart ayından bu yana 4. kez yeniden açılan okullarda, öğrencilerin maske takması zorunlu olacak, her öğrenci haftada 3 kez teste tabi tutulacak ve sınav yapılmayacak.

Eğitim ve öğretim sürecinde yüz yüze yapılmayan derslerin nasıl telafi edileceği, çocukların sağlığının nasıl korunacağı ve sınav sisteminin yerine ne konulacağı gibi soruların henüz yanıt bulmadığı ülkede, hükümet ders saatlerinin uzatılması, tatillerin kısaltılması gibi önlemleri değerlendiriyor.

Öte yandan, ülkede yapılan bir araştırmaya göre, velilerin 3'te 2'si çocuklarının eğitimi konusunda endişe duyuyor, her 10 veliden 9'u çocuklarını okula göndermek istiyor.

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