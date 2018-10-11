Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93795
ALTIN
231.436
DOLAR
5.9752
STERLİN
7.8954
EURO
6.8997
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

İngiltere'de "İntiharları Önleme Bakanı" atandı

İngiltere’de hükümet, "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atadı.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:46
İngiltere'de "İntiharları Önleme Bakanı" atandı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" olarak atadığını duyurdu.

5 bin 821 kişinin geçen yıl kendi hayatına son verdiği İngiltere’de, intihar riski kadınlara göre 3 kat fazla olan erkeklerin çoğunlukla 45-49 yaşlarında bu karara yöneldiği belirtiliyor.

İngiliz hükümeti, intiharla mücadele programı kapsamında bu konudaki çalışmalara öncülük eden sivil toplum kuruluşu Samaritans’a da 1 milyon 800 bin sterlin kaynak ayıracağını duyurdu.

Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtiliyor.

"YALNIZLIK BAKANLIĞI" DA VAR

Ülkede geçen ocak ayında da "Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık" kurulmuştu. Tracey Crouch'un atandığı yeni bakanlıkla hükümet, sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edeceğini açıklamıştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) geçen ay yapılan bir açıklamada, soğuk hava ile yalnızlığın kış aylarında ölümcül olabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Ülkede, geçen yıl yayımlanan bir rapor da yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu. Rapora göre, 18-34 yaşlarındaki genç engelli yetişkinlerin yüzde 85'i kendilerini yalnız hissederken, 75 yaş üstü 200 binden fazla kişi bir aydan fazla süredir akraba ya da arkadaşlarıyla sohbet etmediklerini bildirmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İngiltereİntiharları Önleme BakanıAtamaHaberJackie Doyle-Price
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da 29 yeni Zika virüsü vakası
Hindistan'da 29 yeni Zika virüsü vakası
Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölü sayısı 2 bin 45'e yükseldi
Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölü sayısı 2 bin 45'e yükseldi
Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı
Meksika'da turistleri korumak için jandarma üssü açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim