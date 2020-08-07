Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

İngiltere'de kaçak göçmen krizi

Fransa’dan İngiltere’ye kaçak göçmen geçişinde patlama yaşanıyor. Bir günde yüzlerce kaçak göçmeni denizde yakalayan İngiltere, önlemleri sertleştirme kararı aldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:30
560 Okunma
İngiltere'de kaçak göçmen krizi

İngiltere bitmek bilmeyen kaçak göçmen sorunuyla boğuşuyor.

Bir hafta önce bir günde Fransa’dan İngiltere’ye Manş Denizi yoluyla girmeye çalışan 200’den fazla göçmen yakalandı.

2018'de 297 olan kaçak bot geçişi 2019'da bin 890'a çıktı. 2020’de bu sayı 3 bin 700’ü buldu. Bu şimdiye kadar yapılan bir operasyonda yakalanan en büyük kaçak göçmen sayısı oldu.

Uzmanlar yıl sonuna kadar bu sayının katlanarak artacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yaz ayında hava şartlarının uygunluğu ve koronavirüs salgını deniz yoluyla ülkeye gelişleri artırdı.

Fransa'ya daha sert adım çağrısı

İngiliz Hükümeti tablo karşısında adımlarını hızlandırdı. İçişleri Bakanı Priti Patel 
İngiliz Kraliyet Donanmasını’nın bölgede görev alabileceğini açıkladı.

İngiltere yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Fransa’nın daha sert adımlar atmasını istiyor.

İki ülke 2018 yılında kaçak geçişleri önlemek üzere bir anlaşmaya imza attı.

Ancak bu anlaşma kaçak geçişleri durduramadı. Uzmanlar Londra ve Paris arasında daha kapsamlı bir anlaşmaya imza atılmadıkça sorunun krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereGöçmen Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor
ABD'de son 24 saatte 1176 yeni ölüm
ABD'de son 24 saatte 1176 yeni ölüm
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim