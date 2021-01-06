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İngiltere'de karantina aşamalı olarak kaldırılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için alınan karantina kararının, mart ayı sonuna kadar yürürlükte kalacağını ve kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:45
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İngiltere'de karantina aşamalı olarak kaldırılacak

İngiltere Parlamentosu, karantina kararını görüşmek üzere toplandı.

Oturumda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan vakalar karşısında yeniden ulusal çapta karantinaya gitmek dışında bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi.

"Karantinadan çıkışımız kademeli olacak"

Karantina süresince aşılamaya ağırlık vereceklerini vurgulayan Johnson, "Karantinadan çıkışımız birden değil, kademeli olacak. Bu parlamentonun bugün oylayacağı yasanın 31 Mart'a kadar geçerli olmasının nedeni de bu" dedi.

İngiliz Başbakan, karantinanın bu tarihe kadar devam etmesini beklemediklerini ancak kısıtlamaların kaldırılmasının bölge bazlı, kademeli ve bilimsel verilere uygun olarak yapılacağını ifade etti.

"Virüs kontrolden çıktı"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise kısıtlamaları desteklediklerini belirterek, "Virüs kontrolden çıktı, şu anda İngiltere'de 1 milyondan fazla insanda COVID-19 var, hastaneye kabuller artıyor, ölenlerin sayısı da trajik bir şekilde artıyor" dedi.

İngiltere'de karantina dün yürürlüğe girdi, milletvekilleri bugünkü oylamada geriye dönük olarak uygulamaya onay vermiş olacaklar.

Bir haftada 1,1 milyon yeni vaka

Öte yandan Ulusal İstatistik Ofisi'nin modellemesine göre, İngiltere'de her 50 kişiden biri, 27 Aralık 2020 - 2 Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19'a yakalandı. Bunun toplamda 1,1 milyon kişiye denk geldiği açıklandı.

Başbakan Johnson, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta karantinaya girileceğini duyurmuştu.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Ülkede virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türü nedeniyle vaka sayıları günlük 60 bini geçerken, can kaybı sayısı da 1000'e yaklaştı.

Ülkede, bu güne kadar COVID-29 nedeniyle toplamda 76 bin 305 kişi hayatını kaybetti. 

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