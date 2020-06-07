Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi.

07 Haziran 2020 Pazar 20:35
600 Okunma
İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 40 bin 542'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1326 artarak 286 bin 194'e ulaştı.

Son 24 saatte 142 bin 123 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 581 bin 73 oldu.

İngiltere'de ilk kez günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, can kaynında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada

İngiltere, COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi
Fransa'da son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi
New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim