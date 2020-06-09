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İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı 41 bine yaklaştı

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi.

09 Haziran 2020 Salı 21:06
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İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı 41 bine yaklaştı

İngiltere'de hükümet, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 286 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 883'e çıktı. Vaka sayısı ise 1387 artarak 289 bin 140 oldu.

Son bir günde 102 bin 930 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 870 bin 506'ya yükseldi.

Ölüm belgelerindeki Covid-19 ifadesini esas alan Ulusal İstatistik Kurumu ise, virüs nedeniyle mayıs sonuna kadar 50 bin 107 kişinin öldüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, ölümlerin önceki aylara göre düşmekte olduğu da belirtildi.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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