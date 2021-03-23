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İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir

Avrupa, salgında üçüncü dalga kabusunu yaşıyor. İngiltere de diken üstünde. Ülkede yurt dışına seyahat yasağının uzatılması gündemde.

23 Mart 2021 Salı 10:10
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İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir

Avrupa salgında üçüncü dalga ile karşı karşıya iken İngiltere'de geçen eylül ayından bu yana günlük can kaybında en düşük sayı görüldü.

Ancak Başbakan Boris Johnson uyarıda bulundu. "İtalya ve Fransa'da artan vakalar bizi de etkiler. Tecrübelerimiz bunu gösteriyor" dedi.

Yeni düzenleme hazırlandı

Johnson bu açıklamayı yaparken salgınla mücadeleye ilişkin yeni düzenleme yayımlandı.

Perşembe günü parlamentoda oylanması bekleniyor. Geçer ise gelecek hafta pazartesiden itibaren 30 Haziran'a kadar zorunlu haller dışında yurt dışına çıkmak yasa dışı kabul edilecek. Bu sürenin daha da uzaması mümkün.

Yasağa uymayanlara 5 bin sterline kadar ceza kesebilecek.

Aslında yurt dışı seyahat yasağı ülkede bir süredir yürürlükte. 17 mayısta kalkması bekleniyordu. Yasağın özellikle turizm sektörünü etkilemesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Ben Wallace yurtdışında tatil planlayanlara " Aceleci davranmayın" çağrısı yaptı.

Yasağa karşı çıkanların dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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