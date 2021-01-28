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İngiltere'de son 24 saatte 1239 can kaybı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.

28 Ocak 2021 Perşembe 23:51
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İngiltere'de son 24 saatte 1239 can kaybı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 680 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.

Son 24 saatte 1239 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 103 bin 126'ya yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 447 bin 199'a ulaştı, bunlardan 476 bin 298'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 36 bin 931 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 937'si yoğun bakımda bulunuyor.

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