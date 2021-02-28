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İngiltere'de son 24 saatte 144 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 144 can kaybının yaşanması ile toplam can kaybı 122 bin 849'a yükseldi. Ülke genelinde aşılama kampanyasının başlamasında bu yana 20 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

28 Şubat 2021 Pazar 21:03
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İngiltere'de son 24 saatte 144 can kaybı

İngiltere’de Covid-19’a karşı aşılamalar devam ederken, can kayıpları sürüyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 122 bin 849'a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 35 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 176 bin 554'e yükseldi.

20 milyondan fazla kişi aşılandı
Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ta 20 milyondan fazla kişiye Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını belirtti. Hancock, bunun "ülke için muhteşem bir başarı" olduğunu ve aşının salgından "çıkış yolu" olduğunu açıkladı. Aşının bireyleri ve toplumu koruduğunu belirterek aşı olan herkese teşekkür eden Hancock, "Daha gidilecek uzun bir yol var ama büyük adımlar atıyoruz" dedi.

Covid-19 Aşı Bakanı Nadhim Zahawi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şubat 2021 için ne büyük başarı. Ne ekip! Bu yolculukta sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yarından itibaren, 60 ila 63 yaşları arasındaki yaklaşık 2 milyon kişi Covid-19 aşısı olmaya davet edilecek. Hükümetin bir sonraki hedefine göre, 15 Nisan'a kadar 50 yaşın üzerindeki herkese, tüm yetişkinlere ise Temmuz ayı sonuna kadar ilk doz aşının sunulması planlanıyor.

İngiltere'de öğrenciler ve ailelerine ücretsiz test yapılacak
İngiltere hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarından çıkış planına göre 8 Mart'tan itibaren okulların yeniden açılması kapsamında tüm öğrenciler ve ailelerine ücretsiz Covid-19 testleri sunulacak. Hızlı sonuç veren Covid-19 testleri haftada iki kez öğrencilere ve aynı evde yaşadıkları aile bireylerine yapılacak.

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