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İngiltere'de son 24 saatte 343 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123 bin 296'ya yükseldi.

02 Mart 2021 Salı 22:37
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İngiltere'de son 24 saatte 343 can kaybı

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 123 bin 296'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 391 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 400'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 844 bin 98 kişinin ise aşının ikinci dozlarını aldığı belirtildi.

Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi aranmaya devam ediyor
Brezilya'da tespit edilen yeni korona virüs mutasyonun İngiltere'de 6 kişide tespit edilmesinden sonra hükümet, kimliği tespit edilemeyen 1 kişiyi aramaya devam ediyor. Mevcut aşıların daha az etkili olduğu P.1 korona virüs mutasyonunun taşıyıcısını tespit etmeye çalışan İngiltere hükümeti, test kitlerinin gönderildiği her hane ile iletişime geçildiğini aktardı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aramanın İngiltere'nin güneydoğusunda 379 haneye kadar daraldığını belirtti.
Mutasyonlu türün tespit edildiği diğer kişilerden 2'sinin İngiltere'nin güney Gloucestershire bölgesinden olduğu, 3 kişinin ise İskoçya'da olduğu biliniyor.

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