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İngiltere'de son 24 saatte 345 can kaybı

İngiltere'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 345 artarak 122 bin 415'e yükseldi.

26 Şubat 2021 Cuma 19:58
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İngiltere'de son 24 saatte 345 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 523 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 163 bin 85'e çıktı.

Son 24 saatte 345 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 122 bin 415'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

İlk doz aşıda 20 milyona yaklaşıldı

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 19 milyon 177 bin 555'e ulaştı, bunlardan 736 bin 37'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 15 bin 485 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 47'si yoğun bakımda bulunuyor.

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