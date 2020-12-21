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İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 928 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 928 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 40 bin 147'ye yükseldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:23
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İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 928 yeni vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 928 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 40 bin 147'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 928 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 40 bin 147'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 326 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 401'e yükseldi.

Avrupa İngiltere'den seyahatleri yasakladı
İngiltere'nin ağırlıklı olarak güneydoğusunda tespit edilen mutasyona uğramış olan korona virüs nedeniyle ülkede Noel etkinlikleri iptal edilirken, başkent Londra'da dahil olmak üzere İngiltere'nin güney bölgelerinde yerel kısıtlamalar ağırlaştırıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış korona virüsün mevcut olan virüse göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, İngiltere ile beraber aynı mutasyonunun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiği aktarılmıştı. Daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonun, ölümcül olduğuna ve aşılara cevap vermediğine yönelik bir kanıt olmadığı bildirildi. DSÖ, yeni mutasyonun takibi konusunda İngiliz yetkililerle "yakın temas halinde" olunduğunu aktardı.

Mutasyona uğrayan Covid-19 virüsü nedeni ile İtalya, Belçika, Hollanda ve İrlanda İngiltere'den yapılacak olan uçuşların, tren ve feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

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