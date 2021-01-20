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İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 yeni vaka

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1820 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 93 bin 290'a çıktı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:54
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İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 yeni vaka

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 38 bin 905 yeni tespitle COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

Son 24 saatte 1820 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 93 bin 290'a çıktı.

Bir günde 579 bin 194 test yapılırken, test sayısı, mükerrerler dahil 62 milyon 956 bin 912 oldu.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 39 bin 68 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 947'si yoğun bakımda bulunuyor.

4 milyon 609 bin 740 kişiye aşı yapıldı

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 609 bin 740'a ulaşırken, bunlardan 460 bin 625'ine ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Ülkede COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu açıklamıştı.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip COVID-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığını aktarmıştı.

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