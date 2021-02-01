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İngiltere'de son 24 saatte 406 can kaybı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406 artarak 106 bin 564'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
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İngiltere'de son 24 saatte 406 can kaybı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 607 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e çıktı.

Son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 106 bin 564'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 296 bin 367'ye ulaştığı ülkede, 494 bin 209 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 831'i yoğun bakımda bulunuyor.

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