İngiltere'de son 24 saatte 454 can kaybı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 454 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 119 bin 987'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 57 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 83 bin 242'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar toplam 16,4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.



İş başvurularında aşı şartı eklenebilir

İngiltere'de Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler doğrultusunda, İngiltere Adalet Bakanı Robert Buckland, şirketlerin işe alımlarda yeni bir koşul olarak personelde aşı şartı arayabileceğini belirtti. Buckland, yeni personelin sözleşmesinde aşı olacağına dair taahhüt istemenin yasal olabileceğini ifade ederek, mevcut personelin aşı olmayı reddetmesi durumunda işverenlerin yasal işlem başlatabileceğini açıkladı.



Hemşirelik eğitimi başvurularında rekor sayıya ulaşıldı

İngiltere'de korona virüs salgını sırasında üniversitelerde hemşirelik eğitimi almak için yapılan başvurularda rekor sayıya ulaşıldığı belirtildi. Birleşik Krallık genelinde hemşirelik eğitimine başvuranların sayısının yaklaşık yüzde 32 oranında arttığı aktarıldı.