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İngiltere'de son rakamlar açıklandı

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 596 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 732'ye yükseldi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:31
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İngiltere'de son rakamlar açıklandı


İngiltere’de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 225'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 2 bin 596 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 732'ye yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 41 milyon 505 bin 768 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 8 milyon 931 bin 547 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKorona VirüsCorona Virüs
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