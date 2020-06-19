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İngiltere'de vaka sayısı 301 bin 815'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 461'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 301 bin 815'e yükseldi.

19 Haziran 2020 Cuma 19:03
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İngiltere'de vaka sayısı 301 bin 815'e yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 461'e çıktı.

Vaka sayısı ise 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştı. Son 24 saatte 169 bin 600 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 433 bin 114 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCovid-19
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