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İngiltere'de virüs kaynaklı ölümler 42 bine yaklaştı

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi.

16 Haziran 2020 Salı 18:37
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İngiltere'de virüs kaynaklı ölümler 42 bine yaklaştı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 1279 artarak, 298 bin 136'ya ulaştı.

Virüsten 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 41 bin 969'a çıktı.

Son 24 saatte 113 bin 107 test yapıldı. Toplam test sayısı ise mükerrerler dahil 6 milyon 981 bin 493 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmasına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCovid-19
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Mehmed 2020-06-16 19:02:30

Boris gibi faşist bir liderin cezasini çekiyorlar. Yalniz bunlar degil Amerika da ayni. SOZUM ona gelişmiş ulke olacaklar bir salgin karşısında tam bir fiyaskoya ugradilar hepsi de. Resmen yaşlilari hastalari kurban ettiler.

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