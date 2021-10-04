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İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek

İngiltere'de hükümet, 300 yabancı ağır akaryakıt aracı sürücüsüne acilen geçici vize verileceğini duyurdu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:08
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İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkeye gelecek 300 yabancı, geçici çalışma vizesiyle gelecek yılın mart ayı sonuna kadar "ağır akaryakıt aracı sürücüsü" olarak çalışabilecek.

Halihazırda vizesi olan ve gıda nakliye araçlarında çalışan 4 bin 700 yabancı sürücünün vizesinin gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Noel döneminde artan talep nedeniyle tedarik sorunu yaşanmaması için kümes hayvancılığı alanında çalışan 5 bin 500 yabancının vizesinin de 24 Aralık'tan 31 Aralık 2021'e uzatıldığı kaydedildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılı başında aktif olarak hizmet veren 37 bin AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü, şu anda 24 bin 350'e gerilemiş bulunuyor.

Askerler yakıt taşımaya başladı

Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtirken, İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereYakıt Krizi
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