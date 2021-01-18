İngiltere'de yüz binlerce polis kaydı hatayla silindi

Ülkedeki ulusal veri tabanından yüz binlerce polis kaydının yanlışlıkla silindiği açıklandı.

İtiraf gibi açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse’dan geldi. Malthouse, Avam Kamarası'nda milletvekillerine açıklama yaptı; olayın sürekli yapılan rutin bakımı sırasında meydana geldiğini söyledi.

Polis kayıtların peşinde

Bakan Yardımcısı, durumun "çok ciddi" olduğunu belirtti; yetkililerin verileri kurtarmaya çalıştığını, olayın sonucunun birkaç gün içinde ortaya çıkacağını söyledi.

Açıklanan verilere göre 213 bini suç kaydı, 170 bini de tutuklama kaydı olmak üzere yaklaşık 400 bin kayıt yanlışlıkla silindi.

Silinen kayıtlar arasında yüz binlerce DNA kaydı ve suçlularla ilgili diğer veriler de bulunuyor.