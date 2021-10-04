İngiltere'den AB'ye tehdit!

Kuzey İngiltere'nin Manchester kentindeki Muhafazakar Parti'nin konferansında konuşan Frost, "Yakında üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm olmadan, protokolün yarattığı etkiyi ele almak için 16'ıncı madde koruma mekanizmasını kullanarak harekete geçmemiz gerekecek. Hepimizin parçası olduğumuz Birleşik Krallık'ın faydalarını korumanın tek yolu bu olabilir" dedi.

Kuzey İrlanda Protokolü ve 16'ncı madde nedir?

İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıran Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasında sınır çizgisinin oluşmaması amacını taşıyor.

Protokolün hükümleri gereğince Kuzey İrlanda malların serbest dolaşımıyla ilgili hala tek pazarın bir parçası olarak kabul ediliyor ve AB gümrük ve tarifeleri altında hareket etmesi öngörülüyor. Bu da normal şartlarda AB ile Kuzey İrlanda arasında malların serbest dolaşımına izin verilmesi anlamına geliyor.

Ancak protokolün 16'ncı maddesi hem AB'nin hem de İngiltere'nin protokolün uygulaması gereğince "ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukların kalıcı olma eğilimi göstermesi" halinde "tek taraflı olarak gerekli koruyucu önlemlerin" alınmasına izin veriyor.

Bu da bir süreliğine AB ile Kuzey İrlanda arasında kontrolsüz ticaret uygulamasının askıya alınması anlamına geliyor.

İngiltere'deki yakıt ve tedarik krizi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunduğu ortaya çıktı.

Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti.

Yakıt krizinin ardından ülke genelinde ciddi tedarik problemleri yaşanmaya başladı.

Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.