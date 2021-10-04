Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

İngiltere'den AB'ye tehdit!

İngiltere Brexit Bakanı David Frost, Avrupa Birliği'nin, bloğun Kuzey İrlanda protokolünde değişiklik taleplerine yanıt vermemesi durumunda, Londra'nın ayrık anlaşmasına karşı koruma önlemi alacağını duyurdu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:39
388 Okunma
İngiltere'den AB'ye tehdit!
banner108

Kuzey İngiltere'nin Manchester kentindeki Muhafazakar Parti'nin konferansında konuşan Frost, "Yakında üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm olmadan, protokolün yarattığı etkiyi ele almak için 16'ıncı madde koruma mekanizmasını kullanarak harekete geçmemiz gerekecek. Hepimizin parçası olduğumuz Birleşik Krallık'ın faydalarını korumanın tek yolu bu olabilir" dedi.

Kuzey İrlanda Protokolü ve 16'ncı madde nedir?

İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıran Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasında sınır çizgisinin oluşmaması amacını taşıyor.

Protokolün hükümleri gereğince Kuzey İrlanda malların serbest dolaşımıyla ilgili hala tek pazarın bir parçası olarak kabul ediliyor ve AB gümrük ve tarifeleri altında hareket etmesi öngörülüyor. Bu da normal şartlarda AB ile Kuzey İrlanda arasında malların serbest dolaşımına izin verilmesi anlamına geliyor.

Ancak protokolün 16'ncı maddesi hem AB'nin hem de İngiltere'nin protokolün uygulaması gereğince "ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukların kalıcı olma eğilimi göstermesi" halinde "tek taraflı olarak gerekli koruyucu önlemlerin" alınmasına izin veriyor.

Bu da bir süreliğine AB ile Kuzey İrlanda arasında kontrolsüz ticaret uygulamasının askıya alınması anlamına geliyor.

İngiltere'deki yakıt ve tedarik krizi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunduğu ortaya çıktı.

Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti.

Yakıt krizinin ardından ülke genelinde ciddi tedarik problemleri yaşanmaya başladı.

Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBrexitDavid FrostAvrupa BirliğiTehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?
Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?
İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek
İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek
Bobby 3 yıldır sahibinin mezarında nöbet tutuyor
Bobby 3 yıldır sahibinin mezarında nöbet tutuyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim