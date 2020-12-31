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İngiltere, Ercan için PCR şartını kaldırdı

29 Aralık’tan 2020’den 1 Mart 2021 tarihine kadar Ercan’dan  Türkiye üzerinden transit veya transfer yolcuların önceki kurala bağlı 72 saatlik PCR göstermeleri zorunluluğu kaldırıldı.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:47
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İngiltere, Ercan için PCR şartını kaldırdı

29 Aralık’tan 2020’den 1 Mart 2021 tarihine kadar Ercan’dan  Türkiye üzerinden transit veya transfer yolcuların önceki kurala bağlı 72 saatlik PCR göstermeleri zorunluluğu kaldırıldı.

İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, “Kurallar gidilecek ülkenin belirttiği esaslara göre uygulanacaktır. Birlesik Krallığa  Ercan’dan seyahat edeceklerin PCR yaptırmalarına 1 Mart 2021’e kadar gerek yoktur” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs'ın güneyinde İngiltere'ye seyahat edecek tüm öğrencilerin 72 saatlik PCR yaptırmaları şartı ise sürüyor. Bunun yanında Ercan'dan ya da Güney Kıbrıs'ta, İngiltere'ye gidecek tüm yolcuların uçuş öncesi yolcu bilgi formunu doldurarak Karantina adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Birlesik Krallık'ta şu anki karantina koşullarında, 5 gün karantina sonunda PCR neticesinin negatif olması veya 10 gün  belirtilen adreste izole olunması zorunluluğu var.

Açıklamada yer alan konularla ilgili destek isteyen öğrencilerin 05488658104 nolu telefon aracılığıyla İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşeliği'nden bilgi alabileceği beliritliyor.

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