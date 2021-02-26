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İngiltere eski Başbakanı Theresa May, aşı oldu

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May (64) koronavirüs aşısı oldu. May, hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.

26 Şubat 2021 Cuma 21:12
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İngiltere eski Başbakanı Theresa May, aşı oldu

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu vuruldu. May, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlk Covid-19 aşımı yeni yaptırdım. Güvenli, etkili ve ağrısızdı. Sıra size geldiğinde, lütfen aşıyı olun. Bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

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