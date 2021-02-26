İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu vuruldu. May, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlk Covid-19 aşımı yeni yaptırdım. Güvenli, etkili ve ağrısızdı. Sıra size geldiğinde, lütfen aşıyı olun. Bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz” ifadelerini kullandı.
İngiltere eski Başbakanı Theresa May, aşı oldu
İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May (64) koronavirüs aşısı oldu. May, hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.
26 Şubat 2021 Cuma 21:12
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