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İngiltere karışık aşının etkinliğini araştırıyor

İngiliz bilim insanları farklı koronavirüs aşılarını belli periyodlarda uygulamanın hastalıkla mücadeledeki etkisini araştırıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 11:55
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İngiltere karışık aşının etkinliğini araştırıyor

Aşıların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kiminin etkinlik yüzdesi yüksek, kiminin daha düşük. Aşıların en üst seviyede koruma sağlaması için bilim insanları tüm dünyada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tartışmalar sürerken İngiltere’den aşıları karıştıralım fikri ortaya atıldı. İngiliz bilim adamları “karışık aşı uygulaması” için harekete geçti.

13 ay sürecek araştırmaya katılanlara Oxford / AstraZeneca ve Pfizer / BioNTech aşıları farklı kombinasyonlarda ve farklı aralıklarla vurulacak.

Formül başarılı olursa, yine iki doz uygulanacak aşının koronavirüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı tahmin ediliyor.

Farklı virüslerle savaşta yeni yol açabilir

Bilim insanları, aşıların aynı programda birbirinin yerine kullanılabileceğini gösterilmesinin, yeni virüs türlerine karşı koruma alanının nasıl artırılacağına dair ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor.

Periyod da değerlendirilecek

Çalışma ayrıca, iki doz arasında dört haftalık mı yoksa 12 haftalık bir boşlukla aşılamanın daha etkili olup olmadığı da değerlendirilecek.

İngiliz Hükümeti destekliyor

Proje İngiliz hükümeti tarafından da finanse ediliyor. 800’den fazla kişi üzerinde yapılacak denemede araştırmaya katılacakların kayıtları devam ederken, ön sonuçlar yaz aylarında alınabilecek.

DSÖ önermiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü şu anda koronavirüs aşılarının değiştirilmesini aynı düzeyde koruma sağlayıp sağlamayacağını inceleyen hiçbir veri bulunmaması nedeniyle önermiyor.

İngiliz bilim insanları ise karışık aşı uygulaması formülü ile bir ilke imza atarak, yüksek düzeyde koruma sağlanacağına inanıyor.

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