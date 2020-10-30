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İngiltere, Kıbrıs’ı karantina listesine aldı

İngiltere, Kıbrıs’ı karantina listesine ekledi. Kıbrıs’tan giden yolculara 14 gün ev karantinası koşulu getirdi.

30 Ekim 2020 Cuma 08:38
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İngiltere, Kıbrıs’ı karantina listesine aldı

İngiltere, Kıbrıs’ı karantina listesine ekledi. Kıbrıs’tan giden yolculara 14 gün ev karantinası koşulu getirdi.

İngiltere, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden gidecek yolculara iki hafta boyunca ev karantinasında kalma şartı getirdi.

Kıbrıs'ı güvenli ülkeler listesinden çıkaran karar, pazar günü İngiltere saatiyle 04.00'te yürürlüğe girecek.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından açıklanan karara göre, Kıbrıs'la birlikte Litvanya da karantina listesine girdi.

Bakan Shapps, bu hafta güvenli ülke listesine giren hiçbir ülke bulunmadığını söyledi.

“Gerekli değilse Kıbrıs’a seyehat etmeyin” uyarısı yapıldı.

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