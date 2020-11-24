İngiltere Merkez Bankasından 'anlaşmasız Brexit' uyarısı

Bailey, anlaşmasız ayrılığın ekonomik etkilerinin COVID-19 salgınının uzun vadeli etkilerinden bile büyük olabileceğini ifade etti.

Bailey, güçlü bir iyi niyet çerçevesinde uygulanacak bir ticaret anlaşmasının her iki tarafın da çıkarına olacağını hatırlattı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise dün, “Kısa vadede spesifik olarak derhal bir anlaşmaya varmamız tercih edilir. Bu durum kısa vadede işleri kolaylaştırır.” demişti.

Anlaşma için son tarih 31 Aralık 2020

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.