İngiltere mutasyonun yayılımını araştırıyor

Ülkede, yurt dışına seyahat etmemiş 11 kişide virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

En az 80 bin kişiye test yapılacak

Aralarında başkent Londra'nın bazı bölgelerinin de olduğu 8 ayrı yerde halktan hareketlerini sınırlandırmaları istendi.

Ayrıca en az 80 bin kişinin evlerinde test yapılmasına başlandı.

18 yaş üzeri kişilere yapılacak testlerin tamamlanmasının 4-5 günü bulması bekleniyor. Çalışmalarda mobil test üniteleri ve ev tipi test kitleri de kullanılacak.

Üniversitelerden sorumlu Devlet Bakanı Michelle Donelan, bu yerlerdeki kişilerin mümkünse evden çalışmalarını, evlerinin dışında geçirecekleri zamanı daha da sınırlandırmalarını ve eylemleri hakkında 2 kez düşünmelerini istedi.

Ülke içinde yayıldığı düşünülüyor

Ülkede ilk olarak Londra yakınlarındaki Surrey'de tespit edilen Covid-19'un Güney Afrika mutasyonunun ülke içinde yayıldığından korkuluyor.

Virüsün Güney Afrika'ya seyahat etmeyen veya bu ülkeden geldiği bilinen biriyle yakın bir teması bulunmayan kişilerde görülmesi, bu yöndeki endişeleri artırıyor.

İngiltere'de de virüsün yüzde 70 daha hızlı bulaşan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan bir mutasyonu tespit edilmişti.

Bu mutasyonun etkisiyle ülke içinde vakalar artarken can kaybı sayısı 106 bini geçmişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün, Covid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne 105 kişide rastlandığını, bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını ve bu türün görüldüğü bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını açıklamıştı.