Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti
Kız arkadaşının burnunu kırdı
Kız arkadaşının burnunu kırdı
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

İngiltere'nin AB'den çıkış kapısı yolu yeniden tıkandı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma görüşmelerinde adım atılamıyor. İngiltere’nin çıkış anlaşması ile çelişen yasa tasarısı AB’nin hedefinde. Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:00
728 Okunma
İngiltere'nin AB'den çıkış kapısı yolu yeniden tıkandı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci tıkandı.

Anlaşmazlık İngiltere’nin ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini kabul etmeceğinin ortaya çıkmasayla başladı.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında entegrasyonu amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu.

Tasarı gelecek hafta İngiliz Parlementosu’nda görüşülecek.

Tasarının AB ile anlaşılan çıkış anlaşması ile çeliştiği yönünde eleştiriler var.

AB yetkilileri, tasarının uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor.

Anlaşmazlık AB-İngiltere arasında yapılacak toplantıda görüşülecek.

İngiltere AB'den 31 Ocak'ta 2019’da ayrılmıştı. AB ve İngiltere arasında halen ticaret ve ikili ilişkiler konusunda müzakereler yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
İran'da 129 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 129 kişi daha koronavirüsten öldü
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim