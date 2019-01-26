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İngiltere'nin Venezuela'ya ait altınları transfer etmediği ileri sürüldü

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:25
İngiltere'nin Venezuela'ya ait altınları transfer etmediği ileri sürüldü

İngiltere Merkez Bankasının, ABD'nin baskısıyla, kasasındaki Venezuela Merkez Bankasına ait 1,2 milyar dolarlık altının transferine izin vermediği iddia edildi.

İngiltere Merkez Bankasının, Venezuela Merkez Bankasının 1,2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddettiği ileri sürüldü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz." demişti.

İNGİLTERE VENEZUELA'DA GUAİDO'YU DESTEKLİYOR

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereVenezuela
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